Sumudica dezvaluie cum isi va petrece suspendarea pentru pariuri: A apelat la Mircea Lucescu

Marius Sumudica a dezvauit cum isi va petrece cele doua luni de suspendare primite pentru pariuri.

Antrenorul Astrei Giurgiu a marturisit ca a discutat cu Mircea Lucescu despre posibilitatea ca "Il Luce" sa ii aranjeze un stagiu de observare la Atletico Madrid.

"Am vorbit cu Mircea Lucescu si chiar l-am rugat sa ajung la Simeone, la antrenamente, si Mircea Lucescu mi-a zis: Ce sa cauti tu la Simeone? OK, are caracterul tau, dar tu esti antrenor care nu te aperi, iti place sa joci, iti place sa faci presing sus. Atletico se apara, trebuie sa-ti gasim alta varianta. Voi vorbi cu cineva, sa te duci 10 zile sa inveti, pentru ca nimeni nu e atat de pregatit.

Si imi doresc, cand voi fi suspendat, sa profit de acele luni de suspendare si sa ma duc sa vad cateva antrenamente la diferiti antrenori", a spus Sumudica, conform gsp.ro.

Marius Sumudica a fost suspendat doua luni dupa ce a fost prins de UEFA cu un cont activ pe un site de pariuri online.

FRF a amanat insa executarea suspendarii pana la finalul acestui sezon, sanctiunea urmand a intra in vigoare pe 1 iunie, in plina pauza competitionala.