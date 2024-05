Sumudica, dupa castigarea titlului: Cui multumeste pentru ca l-a dat afara, ce i-a spus Olaroiu si pe cine critica

Antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Sumudica, este entuziasmat dupa primul sau titlu din cariera si totodata primul astfel de trofeu al formatiei sale. Tehnicianul a tinut sa multumeasca unei persoane care l-a dat afara.

"Ii multumesc presedintelui Cristian Tanase de la Concordia Chiajna ca a reusit sa ma concedieze si mi-a dat sansa sa castig titlul cu Astra. Am luat de acolo si 5-6 jucatori, care au castigat acum campionatul. In momentul in care l-am adus pe Boudjemaa, nu m-a deranjat ca pleaca Enache. El a vrut foarte mult la FCSB, ca vrea sa castige titlul, asa ca l-am lasat", a spus Sumudica, la Dolce Sport.

Reactia lui Sumudica, dupa ce Astra a castigat campionatul

Despre Gabriel Enache, antrenorul a spus ca "nu merita tricoul de campion", pentru ca plecat la Steaua pentru a castiga titlul cu aceasta echipa.

"Eu nu am nimic impotriva ca el sa primeasca medalia si tricoul de campion, daca isi va dori. Dar el mi-a spus in fata ca vrea sa plece de la Astra ca sa castige titlul cu FCSB. Asta mi-a spus in fata. Nu am nimic impotriva sa ii dam un tricou, repet, dar consider ca nu-l merita! El si-a dorit sa castige acest tricou de campion cu alta echipa. A declarat asta si e motivul pentru care a plecat. Nu mi se pare normal", mai sustine Sumudica.

Acesta a dezvaluit ca fostul antrenor stelist Cosmin Olaroiu i-a spus care a fost cheia succesului Astrei in acest sezon.

"Mi-a spus ca noi am castigat titlul datorita acestui rol pe care l-am jucat eu, prin care i-am facut pe rivali sa nu mai fie concentrati la fotbal, ci la problemele pe care le ridicam eu. 'Ei nu credeau in antrenorul Sumudica, au spus ca esti nebun. Dar eu mi-am dat seama ca tu poti fi un antrenor bun'. Asta mi-a spus Olaroiu. Eu il respect foarte mult si ma sfatuiesc cu el", a mai spus antrenorul.

Astra Giurgiu, noua campioana a Romaniei

Nu in ultimul rand, Marius Sumudica a explicat ca l-ar aduce pe Constantin Budescu la orice echipa ar antrena.

"Eu imi doresc sa ramana acolo. Din punct de vedere material pentru familia lui este sa mearga unde este respectat si din punct de vedere material. Imi doresc din suflet sa ramana cat mai mult acolo. Repet insa, indiferent ca voi fi la Astra sau la alta echipa, daca voi putea sa o fac din punct de vedere financiar, voi incerca sa-l transfer. Este unul din preferatii mei si rar mi-a fost dat in cariera de antrenor sa lucrez cu un jucator cu el", a mai declarat Sumudica.

Liga 1: Steaua remizeaza cu Pandurii si trimite titlul la Giurgiu

Astra Giurgiu a castigat matematic titlul de campioana, duminica seara, dupa ce Steaua, aflata pe locul 2, a reusit doar un egal, 1-1 in fata Pandurilor. Dupa acest rezultat, echipa lui Laurentiu Reghecampf este la 5 puncte in spatele Astrei, avand doar un meci ramas de disputat.

