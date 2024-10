Sumudica, filmat fara sa-si dea seama - ce a spus despre Viitorul lui Hagi

Discursul tinut de Marius Sumudica in fata jucatorilor de la Astra Giurgiu a fost filmat fara ca antrenorul campioanei sa-si dea seama.

Crezand ca spusele sale sunt auzite doar de jucatori, Sumudica a vorbit foarte deschis si a afirmat ca Viitorul lui Gica Hagi a ajuns intamplator pe primul loc in Liga 1.

"Ca valoare aveti cea mai buna echipa, si din campionat, si de peste tot, ca toata lumea vorbeste acum de Viitorul ca a fost accident. Ce accident? Ca nu i-ati lasat sa joace, nici nu au ajuns la poarta, nu au calcat in careu. Nu a fost niciun accident. Nu vor sa-l scoata in evidenta decat pe Hagi, dar o sa vedeti voi unde terminam. Au profitat si ca Steaua a jucat la trei zile si ca noi am jucat la trei zile", a spus Sumudica in fata jucatorilor, filmat de Dolce Sport.

Totodata, Sumudica le-a vorbit jucatorilor si despre confruntarea cu Genk din Europa League.

"O sa jucam tot 5-3-2, ii luam de sus, daca trebuie si avem solutii sa jucam in 4 cu presiune, benzile sus, cand avem mingea sa incepem sa jucam pentru ca a doua repriza cand am jucat nici nu au gasit mingea. Individual ca valoare sunteti peste ei. Tineti minte ce va spus, valoarea lor de transfermarkt le-o da tineretea", a completat Sumudica.

Partida dintre Genk si Astra va avea loc joi, de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.

C.S.

