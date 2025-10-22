Prima reactie a lui Sumudica in scandalul pariurilor: Am un avocat

Marius Sumudica, antrenorul Astrei Giurgiu, a reactionat in premiera dupa ce FRF a anuntat ca il cerceteaza dupa ce s-a aflat ca a pariat pe meciuri de fotbal.

Tehnicianul liderului din Liga 1 a declarat ca va comenta acest subiect vineri, atunci cand va sustine o conferinta de presa. "Sumi" a precizat insa ca si-a angajat un avocat care sa-l apere.

"Toata lumea m-a sunat si n-am raspuns. Nu am ce sa comentez, e un caz pe rolul Comisiei de Disciplina. Nu comentez acum nimic. Peste doua zile (vineri - n.red.) o sa fac o conferinta de presa in care o sa vorbesc. Degeaba incercati acum sa va faceti subiectul, nu vreau sa vorbesc prin telefon. O sa spun tot la conferinta de presa, am un avocat, ne vedem atunci", a transmis antrenorul Astrei Giurgiu in editia tiparita a Gazetei Sporturilor.

Marius Sumudica ar fi fost prins de un organism specializat al UEFA pariind pe meciuri din fotbal, lucru interzis clar de Regulamentul Disciplinar.

Comisia de Disciplina a FRF a demarat o ancheta, insa Sumudica nu s-a prezentat la prima audiere.

In cazul in care va fi gasit vinovat de incalcarea regulamentului, antrenorul va fi suspendat doi ani de zile din fotbal si amendat cu 300 de mii de lei.

M.D.

Ads