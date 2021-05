Prima reactie a fotbalistilor de la Astra Giurgiu dupa ce au retrogradat in Liga 2

Echipa antrenata de Ionut Badea a pierdut, 0-1, la Ovidiu, cu FC Viitorul si paraseste prima divizie.In 2016, Astra Giurgiu a cucerit in premiera titlul in Liga 1 Fotbalul ne-a pedepsit, dar sper ca acest club sa reziste si sa revina peste un an. Cred ca atat am putut. Au fost multe probleme la club. nu caut un alibi, dar faptul ca am jucat din 3 in 3 zile nu ne-a dat ocazia sa ne revenim. E numai vina noastra si a conducerii. Fotbalul isi da ceea ce meriti.Cu siguranta nu voi continua in Liga II, am ceva contacte. Nu am luat in considerare acest aspect, al retrogradarii, nu stiu ce va fi cu echipa. Speram sa reusim un rezultat bun in Cupa Romaniei ", a declarat Gaman la Digisport. Astra Giurgiu si Poli Iasi au retrogradat, iar FC Hermannstadt si FC Voluntari vor disputa barajul pentru mentinerea in Liga I, dupa rezultatele inregistrate, miercuri, in meciurile din ultima etapa a play-out-ului Ligii I", a spus Valerica Gaman la Digisport.Retrogradata in Liga 2, Astra Giurgiu va juca finala Cupei Romaniei, cu Universitatea Craiova