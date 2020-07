Astra Giurgiu - U Craiova se joaca in aceasta seara, la 18.45

Initial, partida ar fi trebuit sa se dispute la 29 iulie, de la ora 21:30.Meciul Astra Giurgiu - Universitatea Craiova din aceasta seara va fi condus de arbitrul Andrei Chivulete, ajutat de asistentii Mircea Orbulet, Andrei Constantinescu si rezerva Horia Gabriel Mladinovici, toti din Bucuresti. Observator din partea CCA va fi Iosif Olah (Sfantu Gheorghe).Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, au mai fost facute modificari la urmatoarele partide din play-off:Vineri, 31 iulie CFR Cluj (ora 21:45)Luni, 3 augustFCSB - Astra Giurgiu (ora 18:00)Universitatea Craiova - CFR Cluj (ora 21:00)De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatorii si angajatii cluburilor FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri si la deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica.De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , FC Arges si ASU Poli Timisoara In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum cinci cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.