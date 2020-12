Astra are ganduri mari. Doua transferuri de titlu la Giurgiu

"Astfel, dupa plecarea lui Risto Radunovici (n.r. - la FCSB ), caruia trebuie sa-i multumim pentru devotament si calitatea fotbalului prestat, Astra propune un nou fundas muntenegrean, Momcilo Raspopovici, aparator de 26 de ani de la una dintre echipele de top ale Croatiei, Rijeka.Jucator al Nationalei Muntenegrului, coleg cu Radunovici, Raspopovici a jucat si el pentru campioana Muntenegrului, Buducnost la fel ca si Radunovici, putand evolua pe orice pozitie defensiva, in centru sau pe banda, contractul sau cu echipa noastra urmand sa fie valabil pentru doua sezoane si jumatate", a precizat clubul, intr-un comunicat.Al doilea transfer al Astrei, atacantul bosniac Sulejman Krpici (29 ani), a semnat un angajament pentru acest sezon, plus inca unul. Krpici a evoluat in ultima parte a anului 2020 in Coreea de Sud, la Suwon Bluewings, in CV-ul sau aparand si cluburi precum Tractor Sazi (Iran), cu care a jucat in Cupa Campionilor Asiei, Zelzejnicar, Sloboda Tuzla, dar si AIK (Suedia).