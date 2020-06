Atacantul care a spart o usa de vestiar la Astra Giurgiu a prins un contract la...Lyon

Ziare.

Oumare Tounkara, 30 de ani, atacant din Franta, a evoluat la inceputul acestui sezon pentru Astra, unde a bifat 15 meciuri , fara sa marcheze vreun gol. S-a despartit pana la urma in iarna de gruparea giurgiuveana si acum a prins un contract la Sporting Club de Lyon, echipa de Ligue 3, dupa cum scriu cei de la portalul Actuafoot Gruparea are o istorie veche in Franta, fiind infiintata in 1964 sub numele de Lyon Duchere Association Sportive. In 2006, SC a reusit sa elimine doua echipe de Ligue 1 in Cupa Frantei si sa ajunga pana in 16-imi.Echipa, rivala mult mai cunoscutei Olympique Lyon din Ligue 1, este antrenata de Emmanuel Da Costa, iar obiectivul sau este promovarea in Ligue 2.Tounkara a ajuns in Romania vara trecuta tot din Franta, reusind doar o pasa de gol pentru Astra.Se poate lauda in CV-ul sau cu formatii precum Sunderland, Oldham, Bristol Rovers, Stevenage, REd Star sau Chateauroux.Varful de culoare e cotat la 350.000 de euro si a iesit in evidenta in Liga 1 dupa ce a fost schimbat de Dan Alexa intr-un meci al Astrei din turul sezonului regular. La vestiare a spart usa de la intrare si s-a taiat la mana dupa o criza de nervi.D.A.