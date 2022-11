Cum arata clasamentul coeficientilor UEFA dupa calificarea Astrei in primavara Europa League

Romania spera in continuare ca va trimite doua echipe in Liga Campionilor, dupa ce Astra a ajuns in primavara Europa League.

Tara noastra se afla in continuare pe pozitia a 17-a si inca mai are sanse matematice sa ajunga pe 15, ultimul loc prin care putem trimite doua echipe in Liga Campionilor.

Trebuie sa depasim insa Austria si Croatia si avem avantajul ca aceste doua tari nu mai au reprezentante in cupele europene.

Momentan suntem la 1.2 puncte distanta de Austria, insa trebuie subliniat ca cele trei puncte obtinute in cazul unei victorii se vor imparti la 5 (numarul reprezentatelor Romaniei in cupele europene in acest sezon).

Romania are asadar 24.150 de puncte, Croatia 25.250, iar Austria 25.350. Pe primul loc e Spania cu 98.284, urmata de Germania (76.498) si Anglia (72.391).

In cazul in care nu vom reusi sa terminam pe locul 15 in clasamentul coeficientilor, vom ramane doar cu o echipa in Liga Campionilor si trei in Europa League.

C.S.

