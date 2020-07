Decizie de ultim moment: Astra Giurgiu - U Craiova nu se mai joaca. Patru fotbalisti au fost depistati pozitiv cu COVID-19

Potrivit Digi Sport, zece jucatori de la echipa a doua au fost adusi sub comanda lui Bogdan Andone pentru ca Astra sa fie sigura ca are suficienti jucatori, in cazul nefericit in care se mai gasesc si alti infectati.Crepulja este primul jucator de la Astra care a fost depistat cu coronavirus si a ramas internat in continuare in spital. David Lazar, Constantin Dima si David Bruno sunt jucatorii Astrei depistati pozitiv la testul de Covid-19 dinaintea meciului cu CS Universitatea Craiova LPF a confirmat pentru GSP.ro ca meciul nu se mai joaca!Partida dintre Astra si CS Universitatea Craiova era programata sa se dispute in aceasta seara, de la 18:45.