Destainuirile unui jucator chemat de Radoi la nationala: "Eu sunt pocait. M-am botezat la 18 ani si mi-am pus viata in mainile lui Dumnezeu"

"Sincer, visam, speram, dar eram asa, in dubiu, daca voi fi convocat. Il tot vedeam pe selectioner in tribune la meciurile noastre de play-off, iar asta imi dadea o motivatie in plus", a spus fotbalistul giurgiuvenilor.Portarul crede ca religia sa l-a ajutat in viata."Eu sunt pocait, cum zice lumea, dar nu apartin niciunui cult. Pur si simplu, la 18 ani, cand m-am botezat, mi-am pus viata in mainile lui Dumnezeu. Sunt casatorit cu Damaris, avem doi copii, Ianis David de 4 ani si Sara Maria de 3 ani, si sunt un om implinit.Fotbalul nu e decat o meserie pentru mine, prin care incerc sa avem un trai decent, dar pe care incerc sa o fac cat mai bine, cat mai onest. Si uite ca Dumezeu m-a ajutat. Visam cu ochii deschisi sa ajung la nationala si sunt fericit ca mi s-a implinit", a spus Lazar pentru gsp.Ultima data cand a aparat pentru nationala Romaniei a fost in 2012, cand a fost convocat la echipa de tineret.