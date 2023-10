Imaginea serii: Ce a facut Florin Lovin cand toti colegii sai se bucurau pentru calificarea in primavara Europa League (Foto)

Calificarea in primavara Europa League a provocat o bucurie imensa in randul jucatorilor de la Astra Giurgiu.

La finalul meciului cu AS Roma, jucatorii s-au strans la centrul terenului, unde au facut o hora a bucuriei. A lipsit insa un titular.

Cum a fost posibil? Mijlocasul Florin Lovin a facut un sprint mai ceva ca in timpul meciului catre zona vestiarelor pentru a-i cere lui Francisco Totti sa-i ofere tricoul sau.

Totti a parut nedumerit de cererea lui Lovin, iar mijlocasul a ramas cu ochii in soare. Tricoul lui Totti a ajuns in cele din urma la Daniel Niculae, iar Lovin a primit doar un autograf.

Florin Lovin mai este recunoscut in fotbalul romanesc pentru un alt sprint celebru. In urma cu mai multi ani, pe cand era jucatorul Stelei, Lovin a sprintat de pe teren in celebrul episod "Bricheta", din derbiul cu Rapid, castigat de ros-albastri la masa verde.

Revenind la meciul Astra - AS Roma, si antrenorul Marius Sumudica a oferit cateva imagini memorabile. In prima repriza a fost surprins cand lua pastile, iar spre final a plans minute in sir pe marginea terenului.

