O echipa din Liga 1 si-a dat afara antrenorul si a numit un fost tehnician de la echipa nationala

Fost campion al Romaniei, ca jucator, Badea a antrenat nationala Romaniei, ca secund, dar si la mai multe cluburi de Liga 1 , ultimul fiind FC Arges, cu care a promovat in urma cu un an.Badea va antrena Astra alaturi de Dragos Radu, fost fotbalist al echipei din Giurgiu in perioada 2001-2002 si Casian Maghici, plus, din vechiul staff, Carmel Barbulescu si Ionut Bosneag."Pe aceasta cale, clubul Astra tine sa-i multumeasca fostului tehnician, Eugen Neagoe si secundului Sebastian Moga pentru munca depusa", a pregizat gruparea.Primul joc al echipei Astra cu Ionut Badea pe banca va fi marti, mansa retur a semifinalei Cupei Romaniei, la Dinamo (dupa 1-0 pentru giurgiuveni, in tur).Astra Giurgiu ocupa locul 7 in play-out, de baraj, cu 24 de puncte, cu doua etape ramase de jucat in acest sezon. Echipa giurgiuveana a pierdut patru din ultimele cinci meciuri jucate in Liga I, ultima data, sambata, in deplasare, cu Gaz Metan Medias, scor 1-2.