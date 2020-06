Lovitura de teatru: Astra Giurgiu nu a luat licenta!

Ziare.

In consecinta, giurgiuvenii nu vor evolua sezonul urmator in cupele europene indiferent de locul pe care il vor ocupa in clasament.Comisia de fond a refuzat acordarea licentei UEFA clubului Asociatia Fotbal Club Astra pentru neindeplinirea criteriului de infrastructura, respectiv incalcarea art. 23 Stadion omologat pentru campionatul national Liga 1, percum si pentru neindeplinirea criteriului financiar, respectiv incalcarea art. 46, 47 si 47bis.Asociatia Fotbal Club Astra a contestat hotararea instantei de fond la Comisia de apel pentru acordarea licentei cluburilor.Vineri, 5 iunie 2020, Comisia de apel a pronuntat decizia definitiva si executorie pe plan national, prin care s-a respins apelul formulat de club si s-a mentinut hotararea Comisiei pentru acordarea licentei cluburilor - instanta de fond, prin care a refuzat acordarea licentei UEFA, pentru sezonul 2020-2021, clubului Asociatia Fotbal Club Astra.4 e locul ocupat de Astra Giurgiu in clasamentul din play-off-ul Ligii 1.Fotbal Club CFR 1907 ClujFotbal Club FCSB SAU Craiova 1948 Club Sportiv SAAsociatia Fotbal Club BotosaniDinamo 1948 SAAsociatia Club Sportiv "Sepsi OSK" din Sfantu GheorgheClub Sportiv Municipal Politehnica IasiI.G.