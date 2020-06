Lovitura de teatru in Liga 1: Edi Iordanescu ar putea prelua alt club din play-off

Ziare.

Conform Gazetei Sporturilor , tehnicianul roman in varsta de 42 de ani l-ar putea inlocui pe Bogdan Andone la Astra Giurgiu.Tehnicianul giurgiuvenilor ar putea alege sa nu continue pe banca echipei lui Ioan Niculae, noteaza sursa citata.Daca se va ajunge la aceasta situatie, Edi Iordanescu ar fi cel care ar duce sezonul la sfarsit pentru Astra.Iordanescu Jr. a mai fost antrenorul Astrei Giurgiu in perioada 2017-2018.4 e locul ocupat de Astra in clasamentul din play-off-ul Ligii 1.