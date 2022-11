Sumudica ataca din nou dur Steaua, dupa ce a ajutat-o in lupta la titlu: Sa nu ma mai sune!

Antrenorul campioanei Astra Giurgiu, Marius Sumudica, a lansat un nou atac la adresa Stelei Bucuresti, dupa victoria de duminica in fata lui CSU Craiova, victorie care ajuta Steaua in lupta la titlu cu oltenii.

Sumudica a tinut sa atace Steaua in legatura cu Boldrin si De Amorim, jucatori adusi de la Astra, dar care acum nu mai dau randamentul scontat la Steaua, dar si in legatura cu telefoanele pe care conducerea Stelei i le dau in legatura cu situatia medicala a lui Alibec:

"Boldrin si De Amorim s-au dus pregatiti la Steaua si au dat o caruta de goluri. Acum, dupa patru luni de pregatire, sunt de nerecunoscut. Asa ca sa lase declaratiile cum ca au venit nepregatiti. Sa lase si telefoanele prin care insista sa se opereze Alibec. Nu se va opera, il voi folosi pana in ultima clipa, deoarece Alibec este cel mai bun numar "9" si un baiat de caracter. Sa nu ma mai sune pe mine sau la club ca sa insiste sa se opereze", puncta Sumudica dupa partida de la Severin la DigiSport.

In legatura cu meciul, Marius Sumudica s-a aratat deranjat si de atitudinea fanilor olteni: "Nu am inteles ostilitatea publicului, mi-au zis ca vreau sa-i fac campioni pe cei de la Steaua. Dar stati sa vedeti ce o sa pateasca si Steaua daca intram in play-off. Suntem neinvinsi de 9 meciuri. Spre deosebire de altii, noi ajungem in careu si ne facem ocazii. Nu ma intereseaza ce se intampla in Europa League, pe mine ma intereseaza sa prinde play-off-ul. Nu stiu daca o sa ne gandim la titlu, dar suntem o echipa care isi va vinde greu pielea si o echipa care-si plateste angajatii. Nu suntem ca altii care intra in play-off sa se stearga datoriile. O parte din echipa este platita si in avans", incheia antrenorul astralilor.

Steaua a ramas dupa acest meci la 3 puncte de CSU Craiova in fruntea Ligii 1, iar Astra a venit la 3 puncte de play-off, fiind neinvinsa de 9 meciuri la rand.

D.A.

