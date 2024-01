"Sumudica isi anunta plecarea de la Astra: Ne despartim!"

Antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Sumudica, a dezvaluit miercuri dupa-amiaza ca vrea sa aiba o discutie cu conducerea clubului pentru ca cele doua parti sa se desparta amiabil.

"Sunt internat ambulatoriu si am facut primele analize in aceasta dimineata. Acum merg la echipa, vreau sa discut cu conducerea si sper sa gasesc intelegerea pentru a ne desparti. Nu pot merge la Severin, inseamna sa-mi bat joc de mine si de familia mea. Mai ales ca pe nevasta-mea si pe copii i-am neglijat in ultima vreme tocmai din cauza Astrei.

Recunosc, mi-e frica! Maine domnul doctor Chiriac imi va pune un aparat Holter, care masoara tensiunea automat la anumite intervale. Apoi va decide daca e nevoie si de o coronarografie", a declarat Marius Sumudica, citat de Digi Sport.

Sambata seara, Astra disputa ultima partida oficiala din acest an, la Turnu Severin, contra Pandurilor Targu Jiu. Marius Sumudica si jucatorii sai nu si-au mai primit salariile de patru luni.

Sumudica prima reactie dupa ce a ajuns la spital: Nu moare nici Astra fara Sumudica si nici Sumudica fara Astra

Marti seara, antrenorul celor de la Astra Giurgiu a plecat spre spital in timpul meciului cu Dinamo, din Cupa Romaniei, in minutul 70. A doua zi, Sumudica a spus ca are probleme destul de serioase la inima, medicii care l-au consultat recomandandu-i un concediu medical.

Surse citate de GSP.ro sustin ca Marius Sumudica nu are probleme medicale care sa ii dea motive sa ia o pauza sau sa renunte la functia de antrenor al Astrei, ci mai degraba problemele financiare de la club il determina sa ia aceasta decizie.

"Se rugau (sefii Astrei - n.red.) cu hartiile dupa noi sa semnam ca sa-i amanam cu plata si sa arate la UEFA, sa primeasca banii. Numai eu stiu cat m-am chinuit, eu cu Dani Coman, sa-i convingem pe jucatori sa semneze. Si acum, cand erau banii de primit nu s-a primit niciun ban. Puneti-va in situatia mea si a lui Dani Coman.

De acum familia devine prioritare si fotbalul pe locul doi. Nu moare nici Astra fara Sumudica si nici Sumudica fara Astra", a mai spus Sumudica.