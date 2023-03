Transfer important in Liga 1. Ce fundas poate ajunge in Franta

Un fundas valoros din prima liga din Romania poate ajunge in Ligue 1, daca urmatoarele sale evolutii vor fi satisfacatoare.

Este vorba despre Ben Youssef de la Astra Giurgiu, fundasul tunisian urmand a fi atent monitorizat la Cupa Africii, unde va evolua sub culorile Tunisiei, in competitia care va avea loc in lunile ianuarie si februarie in Guineea Ecuatoriala.

Fundasul Ben Youssef, de 25 de ani, este intens curtat de mai multe echipe din Franta, cea mai aproape sa il transfere fiind Nice, dupa cum scrie DigiSport.

Astra poate obtine bani frumosi pe tunisian, acum ceva timp patronul Niculae evaluandu-l pe Youssef la suma de 1,5 milioane de euro.

"Inalt, agil, bun la jocul de cap si cu o tehnica aproape ireprosabila pentru un fundas", se arata in caracterizarea facuta de francezi fundasului Astrei.

Pentru a acoperi o eventuala plecare a lui Youssef, astralii l-au adus deja pe Filip Mrzljak (21 de ani) de la Lokomotiva Zagreb, fundas central.

D.A.