Liga 1: Astra castiga in Regie cu Sportul Studentesc

Astra Ploiesti a obtinut inca un rezultat pozitiv, reusind sa obtina cele trei puncte din Regie dupa 1-0 cu Sportul Studentesc.

Echipa din Regie a dominat teritorial prima parte, insa ocaziile mai mari au fost la poarta lui Vladimir Niculescu.

Prima sansa a oaspetilor s-a produs dupa doar 30 de secunde, dar Fatai a reluat din centrul careului la o palma de bara.

Miranda a deviat superb pe spate in minutul 24, dandu-le emotii studentilor, iar in cele din urma deschiderea scorului a avut loc in prelungiri.

Fatai a profitat de o pasa inceata a lui Patrascu spre Niculescu si a reusit sa inscrie cu un sut din unghi, cu poarta goala.

In partea a doua, echipa din Regie a alergat cu disperare pentru egalare, iar Maxim a zguduit bara transversala in minutul 81.

"Studentii" si-au pierudt luciditatea pe final de meci si nu au putut sa inscrie un gol echivalent cu un egal.

