Un cercetător de la Harvard avertizează că un obiect interstelar misterios ar putea fi o navă extraterestră „ostilă” care ar putea ajunge în apropierea Pământului în doar câteva luni

Un reputat astrofizician de la Universitatea Harvard avertizează asupra posibilității ca un obiect misterios ce se îndreaptă spre sistemul nostru solar să nu fie un simplu corp ceresc, ci o navă de origine extraterestră. Profesorul Avi Loeb și echipa sa susțin că traiectoria neobișnuită a obiectului denumit 3I/ATLAS ar putea indica o origine artificială, relatează Daily Mail.

Potrivit analizei realizate de cercetători, acest obiect de mari dimensiuni urmează o rută extrem de rară, care îl va aduce în apropierea a trei planete: Venus, Marte și Jupiter. Profesorul Loeb afirmă că șansa ca un corp natural să urmeze în mod aleatoriu un astfel de traseu este mai mică de 0,005%.

În acest context, Loeb – cunoscut pentru interesul său față de fenomenul OZN – propune ipoteza că 3I/ATLAS ar putea fi o sondă interstelară trimisă de o civilizație necunoscută.

Hubble spots interstellar 3I/ATLAS

Only the third of its kind ever observed, following the famous 1I/ʻOumuamua in 2017 and 2I/Borisov in 2019.

This interstellar comet / unknown mass, LOL, has heads scratching and schedules for the big scopes filling up fast! pic.twitter.com/GncdFr8zbt