Japonia va trimite un astronaut pe Lună. Va fi primul neamerican care pune piciorul pe satelitul natural al Pământului VIDEO

"Doi astronauţi japonezi vor lua parte la viitoare misiuni americane, iar unul dintre ei va fi primul neamerican care va ateriza pe Lună", a anunţat Joe Biden într-o conferinţă de presă comună cu premierul japonez Fumio Kishida.

During a joint press conference on Wednesday, President Biden and Japanese Prime Minister Kishida confirmed that two Japanese astronauts will take part in future Artemis missions, with one of them becoming the first non-American to walk on the surface of the Moon.

