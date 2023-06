Trei astronauți au „redevenit” chinezi, după 6 luni de plimbări în spațiu. Echipajul navei spaţiale Shenzhou-15 a aterizat în Mongolia

Trei astronauţi chinezi s-au întors în siguranţă pe Pământ, după ce o misiune la bordul staţiei spaţiale din China a fost descrisă drept „un succes total”, a informat duminică presa de stat, citată de Le Figaro.

Capsula navei spaţiale Shenzhou-15 a aterizat în nordul ţării, în Mongolia interioară, potrivit agenţiei de presă China Nouă.

Fei Junlong, Deng Qingming şi Zhang Lu au ieşit din aparat „în stare fizică bună”, caracterizând misiunea „un succes total”.

After 6 months in space, the #Shenzhou15 trio have successfully touched down in Inner Mongolia, north China. Welcome home! pic.twitter.com/Mvnuaba5JN