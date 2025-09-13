Astronomii detectează un semnal inexplicabil provenit din afara galaxiei noastre

Astronomii detectează un semnal inexplicabil provenit din afara galaxiei noastre
semnalul detectat nu poate fi explicat de niciun model cunoscut al Universului/ FOTO:X/@konstructivizm

Un eveniment cosmic recent i-a pus în dificultate pe astronomi, care spun că semnalul detectat nu poate fi explicat de niciun model cunoscut al Universului. Este vorba despre o serie de explozii de raze gamma – unele dintre cele mai violente fenomene cosmice – care, în mod surprinzător, s-au repetat de mai multe ori într-o singură zi.

Semnalul, numit GRB 250702B, a fost înregistrat pentru prima dată pe 2 iulie de NASA Fermi Gamma-ray Space Telescope, care a identificat trei explozii distincte. Ulterior, s-a descoperit că telescopul cu raze X Einstein Probe a captat același fenomen cu aproape o zi înainte.

„Acest eveniment este diferit de orice altceva observat în 50 de ani de monitorizare a exploziilor gamma,” a declarat astronomul Antonio Martin-Carrillo, de la University College Dublin, într-un comunicat publicat de European Southern Observatory.

De ce sunt aceste explozii neobișnuite?

De regulă, exploziile de raze gamma (GRB – Gamma Ray Bursts) apar atunci când o stea masivă moare într-o supernovă – o explozie catastrofală care distruge complet steaua. Aceste evenimente sunt unice: odată ce sursa a explodat, nu mai poate produce alte semnale.

„GRB-urile sunt evenimente catastrofale, astfel că ne așteptăm să aibă loc o singură dată. Sursa care le generează nu supraviețuiește exploziei,” explică Martin-Carrillo.

Cu toate acestea, GRB 250702B a produs nu una, ci trei explozii separate, într-o perioadă de 24 de ore – un comportament care sfidează complet teoriile actuale.

„Durata acestui semnal este de 100 până la 1.000 de ori mai mare decât a majorității GRB-urilor cunoscute,” adaugă Andrew Levan, coautor al studiului și cercetător la Universitatea Radboud din Olanda.

Mai mult decât atât, semnalul părea periodic – un alt aspect fără precedent în astfel de observații.

Semnalul provine din afara galaxiei noastre

Inițial, astronomii au presupus că explozia a avut loc în interiorul Căii Lactee, din cauza poziționării aproape de planul galactic. Însă datele ulterioare obținute cu camera infraroșu HAWK-I, instalată pe telescopul VLT din Chile, au sugerat că sursa este extragalactică – aflată, posibil, la miliarde de ani-lumină distanță.

„Această descoperire este cu atât mai remarcabilă cu cât înseamnă că evenimentul este mult mai puternic decât s-ar fi crezut inițial,” a explicat Martin-Carrillo.

Ipoteze îndrăznețe, dar insuficiente

O posibilă explicație ar fi prăbușirea unei stele masive, în care materialul ar fi alimentat în mod continuu centrul activ al exploziei. Totuși, astfel de fenomene nu ar putea dura mai mult de câteva secunde.

„Dacă este vorba despre colapsul unei stele masive, atunci este ceva ce nu am mai văzut niciodată,” a afirmat Levan.

O altă ipoteză este un eveniment de disrupție tidală (TDE) – momentul în care o stea este destrămată de forțele gravitaționale ale unei găuri negre. Însă, pentru ca această teorie să funcționeze, ar fi nevoie de o stea atipică și de o gaură neagră cu masă intermediară – un tip de obiect cosmic care nu a fost observat în mod direct până acum.

„Oricare dintre aceste explicații ar reprezenta o premieră pentru astronomie,” susține Martin-Carrillo.

Ceea ce este clar, spun cercetătorii, este că acest eveniment deschide noi întrebări despre modul în care funcționează Universul.

„Încă nu știm ce anume a produs acest semnal – și este posibil să nu aflăm niciodată cu certitudine,” a concluzionat Martin-Carrillo. „Dar această descoperire reprezintă un pas uriaș înainte în înțelegerea acestor fenomene cosmice extreme.”

