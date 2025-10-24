Adevărul despre „nava extraterestră” care zboară spre Pământ. Presupunerile astrofizicianului de la Harvard contrazise de dovezi

Imagini nou publicate cu obiectul interstelar 3I/ATLAS arată cum acesta emite un jet puternic de gaze și praf în direcția Soarelui, exact așa cum oamenii de știință se așteaptă de la o cometă, părând să tranșeze disputa cu cercetătorii care susțineau că 3I/ATLAS ar putea fi o navă extraterestră.

Descoperită la sfârșitul lunii iunie și confirmată de NASA la începutul lui iulie, cometa provine dintr-un sistem stelar necunoscut mult mai îndepărtat de al nostru. 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar detectat vreodată. Cu o lățime între 5 și până la 11 kilometri, este cel mai mare obiect interstelar detectat care a traversat vreodată Sistemul Solar și probabil foarte vechi, datând cu miliarde de ani înainte de nașterea Soarelui, transmite vineri Live Science.

Acestea și alte particularități legate de traiectoria sa față de planul orbital al planetelor din Sistemul Solar au determinat un grup mic de cercetători să susțină în mod controversat că obiectul ar putea fi o navă spațială extraterestră trimisă să ne spioneze. Cu toate acestea, marea majoritate a oamenilor de știință sunt de părere că 3I/ATLAS este o cometă de mare viteză. Noile imagini ale intrusului interstelar, surprinse pe 2 august de Two-meter Twin Telescope (TTT) la Observatorul Teide din Insulele Canare din Spania, cimentează și mai mult ipoteza originilor naturale ale obiectului.

Combinând 159 de expuneri cu o durată de 50 de secunde fiecare, imaginea compozită arată corpul (sau nucleul) înghețat al obiectului 3I/ATLAS ca un punct mare, negru, înconjurat de o strălucire albă. O ruptură bruscă, în formă de evantai, a acestui inel strălucitor arată, conform cercetătorilor, emisia unui jet mare de materie în spațiu, în direcția Soarelui. Imaginea a fost distribuită site-ului de monitorizare a obiectelor tranzitorii The Astronomer's Telegram pe 15 octombrie.

Cometele sunt renumite pentru cozile lor strălucitoare de gaz ionizat, care se poate întinde pe sute de milioane de kilometri în direcția opusă Soarelui. Jeturile de comete, prin comparație, sunt mult mai mici și pot fi îndreptate către Soare. Este doar o parte standard a anatomiei unei comete, a declarat Miquel Serra-Ricart, astrofizician și director științific la instituția de cercetare Light Bridges a Observatorului Teide, într-un e-mail pentru Live Science.

„Acesta este un fenomen obișnuit”, a explicat Serra-Ricart, care a postat noile imagini, pentru Live Science. 'Jet-urile sunt îndreptate spre Soare și coada cometei în direcția opusă'.

Acest lucru se datorează faptului că aceste obiecte rătăcitoare se încălzesc inevitabil pe măsură ce se apropie de Soare - dar nu se încălzesc întotdeauna uniform. Partea îndreptată spre Soare a cometei se încălzește cel mai repede și, dacă un anumit punct slab de pe suprafața cometei se încălzește suficient, o cantitate tot mai mare de gaze sublimate poate exploda ca un gheizer, împușcând în spațiu gaze și praf.

Pe măsură ce nucleul cometei se rotește, jetul poate lua o formă de evantai asemănătoare cu ceea ce vedem în noua imagine TTT, a adăugat Serra-Ricart. Celebra cometă NEOWISE a eliberat, de asemenea, jeturi asemănătoare unui evantai după zborul său spre Soare din 2020, conform observațiilor desfășurate cu telescopul spațial Hubble la acea vreme.

O parte din materia expulzată prin aceste jeturi ajunge în coma cometei (norul strălucitor care înconjoară nucleul), în timp ce o altă parte poate fi îndreptată spre coada cometei de presiunea radiației exercitate de vântul solar. Acesta este motivul pentru care cometele pot avea atât un jet orientat spre Soare, cât și o coadă în sens invers.

Nu este clar cât de departe a fost proiectat în spațiu acest jet, dar Serra-Ricart a estimat că s-ar putea întinde până la aproximativ 10.000 km de la suprafața 3I/ATLAS. Jetul este probabil compus în mare parte din particule de praf și dioxid de carbon, a adăugat el, ceea ce este în concordanță cu alcătuirea comei mari de gaze pe care telescopul spațial James Webb a detectat-o în jurul cometei în luna august.

3I/ATLAS a trecut pe lângă Marte pe 3 octombrie și se apropie în prezent de punctul său cel mai apropiat de Soare (periheliu), pe care îl va atinge pe 29 octombrie. Cometa se află acum pe partea îndepărtată a Soarelui și nu va mai fi vizibilă de pe Pământ până la mijlocul lunii noiembrie. Când reapare, astronomii vor avea o șansă rară de a vedea cum s-a schimbat misteriosul vizitator după întâlnirea sa cu Soarele.

