Kelemen Hunor, despre moțiunea de cenzură pregătită de AUR: ”Nu ai voturile necesare? Sigur că nu reușești să dai jos Guvernul”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:00
131 citiri
Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, respinge moțiunile de cenzură ale AUR FOTO Facebook/Kelemen Hunor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, rămâne rece în fața moțiunilor de cenzură anunțate de AUR împotriva pachetelor legislative pe care Guvernul Bolojan își asumă răspunderea luni, 1 septembrie. Hunor spune că cei de la AUR nu pot asigura o majoritate pentru trecerea vreunei moțiuni împotriva Executivului.

„La moțiunea de cenzură nu Puterea trebuie să asigure voturile, ci cei care vor să dea jos Puterea. Puterea nu are treabă acolo, doar aducând argumente în fața oamenilor, cetățenilor, de ce sunt necesare aceste măsuri. Opoziția trebuie să adune voturile, nu Puterea”, a evidențiat Kelemen Hunor, la Parlament, întrebat dacă va lua vreo măsură ca să țină parlamentarii în bănci.

Potrivit acestuia, dacă parlamentarii UDMR rămân sau nu în sală sunt chestiuni irelevante.

„Astea sunt chestiuni absolut minore, irelevante. Vrei să dai jos Guvernul? Trebuie să ai voturile necesare. Nu ai voturile necesare? Sigur că nu reușești să dai jos Guvernul. Restul sunt tactici, chestiuni tehnice, n-au nicio legătură nici cu țara, nici cu politica, nici cu cetățenii. Că stau în bancă, că stau pe marginea băncii sau crăcănați în ușă, nu are nicio importanță”, a adăugat liderul UDMR.

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe 4 din cele 5 proiecte pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție făcând proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

El a subliniat că, în opinia AUR, asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege în aceeași zi este un demers fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene.

„Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale, pentru o lege. Sigur că, în trecut, Guvernul Boc a mai abuzat o dată de această prevedere, venind cu două legi în aceeași zi. Dar regula este să existe un proiect de lege pe care să-ți asumi răspunderea. Guvernul ceea ce face acum poate fi catalogat ca un fel de terorism legislativ, pentru că, deși am intrat în sesiunea parlamentară normală, deși coaliția de guvernare dispune de o majoritate de peste 70% în Parlament, deci poate să treacă orice proiect de lege își dorește, a decis acest abuz, care pune sub semnul îndoielii fundamentul democratic al societății noastre”, a susținut Peiu.

#asumare raspundere Guvern, #motiuni cenzura, #aur, #UDMR, #kelemen hunor , #motiune cenzura
