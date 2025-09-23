Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 18:42
829 citiri
Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu (stânga), lângă președintele PNL, Ilie Bolojan - FOTO: Captură video Facebook/PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al Sectorului 6, afirmă că deficitul bugetar real al României a ajuns la 10 la sută din PIB.

"Ar fi un semnal foarte prost să amâne Curtea Constituțională decizia de mâine. La fel de prost ar fi să anuleze măsurile de echilibrare bugetară", susține Ciucu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 septembrie 2025.

După cum se știe, la data de 24 septembrie 2025, CCR urmează să se pronunțe asupra obiecției de neconstituționalitate ridicată de ICCJ asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraților. Pentru această lege, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

În mesajul postat la data de 23 septembrie, Ciprian Ciucu îi acuză pe liderii PSD că, deși cunosc bine situația reală a României, ei lansează "atacuri concertate la adresa premierului Ilie Bolojan în situația de astăzi", "forțează prematur blocaje în deciziile esențiale și cultivă neîncrederea în Guvernul României".

"Ilie Bolojan ne-a mulțumit nouă, membrilor PNL, în Biroul Politic că nu am răspuns atacurilor membrilor PSD. Contraintuitiv. Dar nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu și Marcel. Acum, la televizor este doar Marcel.

Și revin la început: să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituțională va fi amânat decizia de mâine sau va pica reformele", subliniază prim-vicepreședintele PNL.

Ciprian Ciucu spune care e deficitul real al României, astăzi: "Da, şi grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea"
Ciprian Ciucu spune care e deficitul real al României, astăzi: "Da, şi grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea"
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu declară, marţi, că oamenii care cântă prohodul guvernului proşti nu sunt, înţeleg situaţia şi au acces la date şi totuşi nu îşi explică de ce...
Ministrul Muncii confirmă existența unui ”plan B înainte de a pierde banii din PNRR”, dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
Ministrul Muncii confirmă existența unui ”plan B înainte de a pierde banii din PNRR”, dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
După ce premierul Ilie Bolojan a sugerat că ar putea demisiona dacă CCR respinge legea reformei pensiilor magistraților, ministrul Muncii Petre Florin Manole (PSD) a oferit o „fărâmă...
#asumarea raspunderii guvernamentale, #Bolojan masuri economice cresteri taxe, #pensii speciale magistrati, #CCR pensii speciale, #ciprian ciucu , #PNL
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Agent Cornetto": femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizata in muncitoare de fabrica
a1.ro
Un nepalez care a lucrat 4 ani in Romania a decis sa mearga acasa. Cineva a filmat tot momentul emotionant. Cum ii arata casa
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
  2. Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"
  3. Rareș Bogdan, furibund la adresa PSD. "Au comportament schizoid. Dimineața sunt la guvernare, seara ies pe TV și atacă măsurile pe care le adoptă împreună cu cei din Coaliție"
  4. Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
  5. Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
  6. Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
  7. Reacție dură la anunțul că Diana Șoșoacă și-ar putea pierde imunitatea: ”Faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce ați făcut până acum?”
  8. Mihai Tudose, despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan: "Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Se rezolvă în 24 de ore"
  9. Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu VIDEO
  10. Ciprian Ciucu spune care e deficitul real al României, astăzi: "Da, şi grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea"