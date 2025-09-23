Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al Sectorului 6, afirmă că deficitul bugetar real al României a ajuns la 10 la sută din PIB.

"Ar fi un semnal foarte prost să amâne Curtea Constituțională decizia de mâine. La fel de prost ar fi să anuleze măsurile de echilibrare bugetară", susține Ciucu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 septembrie 2025.

După cum se știe, la data de 24 septembrie 2025, CCR urmează să se pronunțe asupra obiecției de neconstituționalitate ridicată de ICCJ asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraților. Pentru această lege, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

În mesajul postat la data de 23 septembrie, Ciprian Ciucu îi acuză pe liderii PSD că, deși cunosc bine situația reală a României, ei lansează "atacuri concertate la adresa premierului Ilie Bolojan în situația de astăzi", "forțează prematur blocaje în deciziile esențiale și cultivă neîncrederea în Guvernul României".

"Ilie Bolojan ne-a mulțumit nouă, membrilor PNL, în Biroul Politic că nu am răspuns atacurilor membrilor PSD. Contraintuitiv. Dar nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu și Marcel. Acum, la televizor este doar Marcel.

Ads

Și revin la început: să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituțională va fi amânat decizia de mâine sau va pica reformele", subliniază prim-vicepreședintele PNL.

Ads