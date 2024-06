ASUS lansează cel mai performant router de gaming: ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7

ASUS lansează routerul de gaming ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7

ASUS Republic of Gamers (ROG) a dezvăluit noul router de gaming ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 în cadrul evenimentului Computex 2024.

Acest router dispune de tehnologia AiMesh, funcționalitate Multi-Link Operation, o rețea exclusivă pentru jocuri și coordonarea automată a frecvențelor, toate oferite la un preț premium. Cu dimensiuni de 350,41 x 350,41 x 220,6 mm și o greutate de 2 kg, routerul este echipat cu 8 antene și 2GB de RAM.

Specificații și performanțe ASUS ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7

Routerul ASUS ROG Rapture GT-BE19000 este dotat cu un procesor quad-core tactat la 2.6GHz, 256MB memorie de stocare și 2GB RAM. Acesta se remarcă prin capabilitățile WiFi 7 tri-band (2.4GHz BE, 5GHz BE, 6GHz BE), oferind viteze de transfer wireless cumulate de până la 19 Gbps. Cu o lățime de bandă de 320 MHz și tehnica de modulație 4096-QAM, routerul asigură performanțe de top pentru utilizatorii săi. De asemenea, dispune de funcționalitatea Multi-Link Operation și o capacitate cumulată de până la 31 Gbps pe fir, având două porturi Ethernet de 10 Gbps și patru porturi Ethernet de 2,5 Gbps.

ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 include funcționalitatea Guest Network Pro, care permite segmentarea rețelei pentru diverse scopuri, cum ar fi rețele pentru copii, IoT, VPN și oaspeți. În ceea ce privește securitatea, routerul oferă suport pentru VPN și securitate în rețea fără abonament, precum și tehnologii precum 4G/5G Auto Mobile Tethering și suport AFC (Automatic Frequency Coordination).

Funcționalități pentru gaming

Pentru gamerii pasionați, routerul include funcția Gaming Network, care combină toate setările necesare pentru jocuri într-un singur SSID (Service Set Identifier). Aceasta permite conectarea tuturor dispozitivelor de gaming la o singură rețea, separându-le de cele care nu sunt destinate jocurilor. Funcția Triple-Level Game Acceleration prioritizează pachetele de date ale jocurilor, asigurând astfel o experiență de joc optimă.

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 este un router dedicat gamerilor și pasionaților de IT, oferind viteze de transfer de ultimă generație și o gamă variată de funcționalități avansate. Prețul acestui router nu este specificat pe website-ul producătorului, însă poate fi găsit la un retailer local la prețul de 3500 de lei.