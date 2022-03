Nicu Mihai și pasiunea pentru desen, artă și tehnologie

Nicu Mihai se evidențiază în rândul artiștilor digitali români prin propriul canal de YouTube unde, de aproape 7 ani, realizează din pasiune pentru desen și tehnologie videoclipuri despre artă, desen și animație, clipuri pe care le prezintă într-un stil aparte, o combinație practică de vlog cu un conținut pur educațional. Și pe contul de instagram mai postează din când în când creații digitale, diferite puțin ca stil, acesta fiind un loc unde nu se mai străduiește să scrie cu diacritice pentru a părea profesionist, cum recunoaște, mai în glumă, mai în serios, că o face pe YouTube.

Interesul pentru animație l-a descoperit accidental, prin îmbinarea a două pasiuni ale sale - desenul pe hârtie și tehnologia. A fost un moment în care a avut o revelație, descoperind cu surprindere că îi este mai ușor să își exprime ideile în format digital, iar animația a devenit, foarte rapid, soluția problemelor anterioare. Formatul ales, pe care l-a rafinat cu succes, este cel de prezentare a procesului de desenare, astfel, urmărindu-l pe Nicu, vei putea și tu învăța cum să desenezi folosind un creion microscopic, unul caraghios de mare, cum să faci o pictură în ketchup sau cum poți picta ceva mai convențional, în acuarelă.

Îl poți caracteriza pe Nicu drept un artist digital complet și nu greșești cu nimic, pentru că, pe lângă desen și animație, el mai face parte și din bandul de muzică You Arrive. Cele 24 de ore nu îi sunt suficiente pentru a crea și publica clipuri pe YouTube în fiecare zi, din cauza volumului de muncă necesar care se poate întinde pe câteva zile, acesta fiind motivul pentru care Nicu își delectează fanii cu story-uri și postări pe contul de Instagram, un loc unde abordează și un alt subiect care îl interesează: fotografia.

Ads

Viitorilor artiști digitali, aflați la început de drum, Nicu Mihai le spune să nu se descurajeze ușor, să persevereze în continuare, pentru că îi așteaptă un maraton iar, la început, mai mult ca sigur, nu o să le iasă totul chiar așa cum își doresc și asta este OK, pentru că mai trebuie să faci și lucruri urâte ca să fii capabil de lucruri mult mai frumoase, ceva mai târziu.

Cum te-ai prezenta cuiva care nu a auzit încă de tine?

Sunt Nicu, pe net lumea mă știe ca Nicu Mihai sau "ăla care desenează" și am, probabil, cel mai mare canal de artă, desen și animație de pe YouTube-ul românesc, care îmi și poartă numele. La bază sunt artist și designer grafic, ilustrator, animator 2D și alte cuvinte pompoase, dar activitatea mea principală în momentul acesta este crearea de conținut video pentru canalul meu, bazat pe aptitudinile mele. De la o vreme sunt și co-vocalist, chitarist și producător în proiectul muzical You Arrive.

Cât de importantă este tehnologia pe care o folosești atunci când faci animație sau desenezi?

Ads

Toată activitatea mea are multă implicare tehnologică, și, cumva, depinde de performanțele device-urilor pe care le folosesc. Adică nu pot să animez eficient dacă placa video nu mă duce, nu pot să aleg culorile potrivite în desene dacă ecranul nu e calitativ, nu pot să montez clipurile pentru canal dacă programele se tot blochează, și implicit... nu prea pot să fac nimic fără un computer performant.

Ce calculator folosești acum și ce apreciezi cel mai mult la el?

Recent, discutând cu un prieten care se pricepe la hardware, am aflat de laptopul ASUS Vivobook Pro 14X OLED, că are placă video nu știu cum, că are ecran nu știu de care, că face nu știu ce... Am mai auzit astea, dar cum sunt sceptic de fel, a trebuit să îl țin în poală ca să mă conving.

Primul lucru care m-a lovit: ecranul 90 Hz, OLED, incredibil de luminos și colorat, acoperă 100% gama de culori DCI-P3, are rezoluție enormă și tre' să te cam chinui să vezi pixelii individuali. Deși nu ajung niciodată să am clipuri filmate în mai mult de 25 de cadre pe secundă, 90 herți-ul ăsta de care vorbește toată lumea face din utilizarea interfeței o plăcere de nedescris. Aș mișca toată ziua ferestrele pe ecran numai ca să văd cât de smooth e totul. Păcat că adesea sunt prins ore întregi într-un singur program de editat, dar în timpu' liber le mișc de colo-colo, promit.

Ads

Placa video e un NVIDIA RTX 3050, varianta pentru laptopuri. Cunoscătorii s-au convins când am zis 3050. Necunoscătorii care nu le au cu numere și d-astea trebe' doar să știe că rupe din orice punct de vedere. Pe editare video e stas, pe editare foto nici nu se pune problema, iar cuplată cu ecranul ăla fain îți satisface orice nevoie, de la colorizare foto/video cu acuratețe, până la gaming excelent, chiar și când nu este cuplat la priză. Până la urmă de aia îți iei un laptop, să îl ții după tine.

Procesorul nu prea am reușit să îl stresez prea tare, eu lucrând cu mult content grafic (și cu jocuri când nu am chef să lucrez). E un Intel i7. De ce să mint, aici nu prea mă pricep la numere, generații sau arbori genealogici, dar am softuri care folosesc exclusiv procesorul. Mi-am testat simulatoarele de amplificator de chitară de la Neural DSP, notorii pentru nevoia de procesor puternic.

Crezi că am ajuns în punctul în care un laptop poate înlocui o întreagă suită de echipamente profesionale?

Ads

Am transformat lejer laptopul într-un amplificator de chitară electrică, iar latența între momentul când lovesc coarda și momentul când iese sunetul amplificat e extrem de neglijabilă. Aici și eu sunt pretențios. Singurul mod în care ai latență zero e când cânți printr-un amplificator real. Dar având în vedere că amplificatorul din sufrageria mea are aproximativ 38 de kilograme fără cabluri, la 10-15 milisecunde latență eu zic că Vivobook ăsta mic se descurcă excepțional, mult peste alte procesoare de pe piață.

Poți să dai exemplu o inovație recentă care a schimbat modul în care folosești laptopul pentru a crea animații, a desena sau pentru a edita clipurile tale?

Pentru editare video eu folosesc un mouse extern, și am impresia că ASUS știe că e o practică comună. Presupun asta pentru că au integrat pe trackpad un fel de "tre' să vezi ca să înțelegi" numit DialPad. Se aprinde un cerc luminos chiar pe trackpad (nu înțeleg cum au băgat leduri acolo, dar okay...) care e folosit la diverse controale si shortcuturi. Dacă ai mouse, oricum nu mai folosești trackpadul, deci acum măcar e pus la ceva folositor.

Ads

Cerculețul ăla e integrat cu sistemul de operare, iar când "învârți" de el apare o interfață neintrusivă pe ecran de unde poți alege, tot cu cerculețul de pe trackpad, tot felul de funcții care se adaptează în funcție de aplicație. Pe desktopul gol poți controla volumul și luminozitatea ecranului cu o mișcare circulară, iar în aplicațiile Adobe se introduc noi funcții destul de interesante precum zoom sau scroll pe timeline, atunci când editezi video în Premiere Pro sau mărimea brush-ului în Photoshop.

Mi se pare cool și îndrăzneț. N-am văzut în altă parte nimic similar, și e o metodă bună să salvezi timp. Sper să extindă mai departe ideea DialPad-ului. Mi-o pot imagina aplicată sub formă de shortcuturi personalizate pentru ce programe vrei tu, cu mai mult control. Poate l-ai putea seta ca o învârtire să iti dea un clip de pe YouTube înainte sau înapoi. Totul o să depindă de soft.

Dar o funcție aparent banală care, însă, este extrem de utilă în realitate?

Probabil cea mai neînsemnată chestie, dar care pentru mine este un bonus gigant, deși nu are legătură cu performanțele laptopului: o acoperitoare de plastic la camera web care face slide stânga-dreapta.

Nu prea înțeleg de ce ASUS nu o folosește mai mult în marketarea laptopului ăsta, mai ales că știm bine cum stă treaba cu privacy-ul în ziua de azi. Din ceva motiv m-a marcat mult ideea de a fi sută la sută sigur că nici un progrămel nedorit nu te poate vedea fără acordul tău sau că nu riști să uiți camera deschisă la cursurile online sau ședințele virtuale. Știți vorba aia din moși strămoși. "Dacă pui ceva în fața camerei de filmat, nu te mai vezi".

~~~

Orice model de ASUS Vivobook Pro 14X OLED cumperi în această perioadă, noua ta achiziție vine cu un cadou util: trei luni de acces gratuit complet la Adobe Creative Cloud, o suită care nu necesită introducere, fiind un companion perfect pentru un laptop care a fost proiectat de la bun început pentru a răspunde cerințelor creatorilor de conținut.

Suplimentar, dacă alegi să participi și în campania Părerea ta contează prin postarea unei recenzii scurte, de cel puțin 200 de caractere, pe oricare dintre platformele participante, primești un an de garanție suplimentară pentru noul tău ASUS Vivobook Pro 14X OLED.

Ads