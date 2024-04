Şeful Serviciului de informaţii militare din Israel demisionează după jumătate de an de la atacul Hamas din 7 octombrie FOTO VIDEO

Generalul Aharon Haliva, șeful Serviciului de Informaţii militare israelian, şi-a prezentat demisia din cauza responsabilităţii pe care o are în eşecul de a preveni atacul fără precedent comis pe 7 octombrie 2023 de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în Israel, a anunţat luni, 22 aprilie, armata israeliană, relatează AFP şi Reuters.

Este primul responsabil - politic sau militar - israelian care demisionează după incursiunea sângeroasă a combatanţilor Hamas, care a luat Israelul prin surprindere la 7 octombrie, ziua cea mai sângeroasă din istoria acestui stat de la crearea sa, în 1948.

🚨🇮🇱BREAKING: ISRAELI INTELLIGENCE CHIEF RESIGNS OVER OCT 7TH FAILURES

Maj. Gen. Aharon Haliva is the most senior figure in the IDF to resign over its failure to prevent the Oct 7th Hamas attack.

IDF: “It was decided that MG Aharon Haliva will end his position and retire from… https://t.co/MKAd9Qkk8M pic.twitter.com/i1KAYBHc2h