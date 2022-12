Presa ucraineană şi cea rusă au informat luni dimineaţa, 26 decembrie, despre mai multe explozii la baza aeriană Engels din Rusia, situată la sute de kilometri distanţă de linia frontului din Ucraina, informează Reuters.

UPDATE 08.20 Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât o dronă ucraineană, iar trei militari de la baza aeriană au murit ca urmare a căderii dronei.

“În 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o dronă ucraineană a fost doborâtă la altitudine mică, în timp ce se apropia de baza aeriană militară Engels din regiunea Saratov. Ca urmare a căderii dronei, trei militari ruşi din staful tehnic de la baza aeriană au fost răniţi mortal”, a precizat ministerul, potrivit Reuters.

Ministerul a menţionat că echipamentele de aviaţie de la bază nu au fost avariate.

Știrea inițială -

Nu a existat o confirmare oficială imediată a exploziei, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile.

Agenţia de presă RBC-Ucraina a relatat că au avut loc două explozii.

Pagina de ştiri rusească Baza a scris, citând localnici, că s-au auzit sirenele de raid şi o explozie.

💥 An explosion happened on Monday night at the "Engels" military airfield in the Saratov region of Russia. pic.twitter.com/aKySNOtglv