Israelul a atacat și Yemenul. Lovituri aeriene asupra unor porturi şi centrale electrice aflate sub controlul rebelilor houthi VIDEO

Forţele armate israeliene au lansat duminică, 29 septembrie, mai multe lovituri aeriene asupra unor porturi şi centrale electrice din vestul Yemenului, regiune aflată sub controlul rebelilor houthi, informează AFP şi Reuters, citând media yemenite.

"O nouă agresiune israeliană a vizat portul din oraşul Hodeida şi cel din Ras Issa, precum şi două centrale electrice", a indicat televiziunea Al-Massirah apropiată de rebelii houthi.

Armata israeliană a indicat la rândul ei că "zeci de aparate ale forţelor aeriene au atacat ţinte militare ale regimului terorist houthi în regiunile Ras Issa şi Hodeida".

Rebelii houthi, aliaţi ai Iranului, la fel ca Hezbollahul libanez şi Hamasul palestinian, au deschis un front împotriva Israelului "în solidaritate" cu palestinienii din Gaza şi sâmbătă au revendicat un tir de rachetă către aeroportul din Tel Aviv.

"Niciun loc nu este prea îndepărtat", a avertizat duminică, 29 septembrie, ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, în urma raidurilor forţelor sale în Yemen.

🔴 BREAKING! Israeli army launches air raids on Yemen’s Ras Isa and Hodeidah

Attacks on western #Yemen come a day after Houthis say they fired a missile at Ben Gurion International Airport near Tel Aviv. pic.twitter.com/ExQNUwpmDA