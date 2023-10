Atac antisemit și violențe la Berlin, după ce Hezbollah a declarat ”zi de furie”

Comunitatea evreiască din Berlin a fost zguduită de două bombe cu benzină aruncate într-o sinagogă, pe fondul unei creșteri a incidentelor antisemite din unele țări europene, scrie BBC.

Poliția a spus că două persoane au aruncat „sticle arse pline cu lichid” în ceea ce a fost descris drept o tentativă de incendiere.

„Am putut simți tensiunile din ce în ce mai mult”, a spus regizoarea Anna Segal. Ea a spus că comunitatea s-a simțit foarte amenințată în ultimele zile.

Cancelarul german Olaf Scholz și-a exprimat indignarea față de atac.

Pro-Hamas migrants are shooting fireworks at police. This is the result of unrestricted migration in Europe. pic.twitter.com/eiy4Fp5Wy3

Violențe au izbucnit, peste noapte, și în alte părți din Berlin, în timpul protestelor anti-Israel. Serviciile de urgență au fost atacate cu sticle, pietre și artificii. Protestatarii au incendiat baricade pe mai multe străzi și o demonstrație în apropiere de Poarta Brandenburg a implicat 700 de persoane, a declarat poliția.

Atacurile au izbucnit în contextul în care gruparea militantă din Liban, susținută de Iran, Hezbollah, a cerut o „zi de furie” din cauza unei explozii la un spital din Fâșia Gaza, unde se teme că sute de oameni au murit.

Consiliul Central al Evreilor din Germania a spus că „ziua furiei” nu este doar o expresie, ci „teroarea psihologică care duce la atacuri concrete”. Sinagoga găzduiește și un centru comunitar, o grădiniță și un liceu pentru 130 de copii.

Anna Segal a declarat pentru BBC că comunitatea s-a simțit la limită și are nevoie de o protecție mai bună: „Știam că este doar o chestiune de timp și nu este sfârșitul”.

Instituțiile evreiești au de obicei protecție polițienească în curs de desfășurare în Germania și rapoartele sugerează că ofițerii se aflau la fața locului când a avut loc atacul.

Câteva ore mai târziu, poliția a reținut pentru scurt timp un bărbat care s-a apropiat de clădire cu un scuter și a alergat spre sinagogă, strigând lozinci anti-Israel.

An Islamist shouts on the streets of Berlin that "Allah's victory will also come to this land”. They want to impose Sharia in Europe. They must be expelled en masse now. pic.twitter.com/hteUprmX4V