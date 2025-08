Atac armat la o bază militară din Statele Unite. Cinci soldați au fost împușcați VIDEO FOTO

Un incident armat cu victime a fost raportat la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, în sud-estul SUA, care a fost închisă, a anunțat miercuri, 6 august, baza americană.

Forțele de ordine sunt la fața locului și situația este în curs de desfășurare, au declarat oficialii.

Cinci soldați au fost împușcați într-un incident armat la Fort Stewart, Georgia, al armatei americane, potrivit unei pagini de Facebook verificate a Fort Stewart și a aerodromului Hunter Army, scrie CNN.

Natura rănilor soldaților nu a fost clară. Toți au fost duși la Spitalul Comunitar al Armatei Winn, se arată în postare.

Nu există nicio amenințare la adresa comunității, se adaugă în postare, menționând că atacatorul a fost reținut. Doi oficiali ai forțelor de ordine au declarat anterior pentru CNN că atacatorul nu mai reprezintă o amenințare.

BREAKING: Fort Stewart Active Shooter Incident: Soldiers Shelter as Two Suspects Targeted, One in Custody, Five Injured pic.twitter.com/QZrG4joOvF

„Baza a fost închisă la ora (locală) 11:04, iar forțele de ordine sunt la fața locului”, se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale de baza militară.

The Commander has issued a Lock Down in the 2ABCT area in place order for Fort Stewart including Wright and Evans Army Airfield. Lockdown immediately, stay inside, close and lock all windows and doors. Report accountability to your leadership. Monitor media outlets for more. pic.twitter.com/xyV29kL5Y3