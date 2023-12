Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 14 persoane şi a rănit alte peste 20, într-un atac armat la Universitatea Carolină din Praga. Autorul atacului, care a murit și el, era un student la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline.

Pe rețelele sociale au început să circule imagini din momentele de spaimă trăite de studenții aflați în respectiva clădire.

Astfel, pentru a scăpa de criminal, mulți studenți s-au ascuns pe pereții exteriori ai universității.

”Au ieșit pe ferestre și s-au așezat pe pervaz pentru a scăpa. Una dintre fete a căzut”, e un comentariu apărut pe X (fostul Twitter).

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTING STUDENTS STOOD ON LEDGE FOR SAFETY

David Kozak opened fire on the 4th floor of the Faculty of Philosophy building.

Students climbed out of the windows and sat on the ledge to escape.

One of the girls fell.

