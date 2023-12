O renumită profesoară și o studentă în anul I, primele două victime identificate ale masacrului de la Praga FOTO

Un bărbat înarmat, în vârstă de 24 de ani, a ucis 14 persoane, joi, la prestigioasa Universitate Carolină din Praga, înainte de a fi găsit mort la faţa locului de către poliţie, au anunţat autorităţile care au exclus pista "terorismului internaţional".

În presa internațională și pe rețelele sociale au apărut primele informații privind identitatea victimelor.

Astfel, una dintre acestea este o renumită profesoară, Dr. Lenka Hlávková, o autoritate în domeniul muzicii medievale din Europa centrală.

A doua victimă identificată e o tânără studentă, în primul an, care în paralel lucra în calitate de corector la ziarul Lidovky.

Dr. Lenka Hlávková, an authority on music in central Europe in the 15th century, specialising in cantus fractus and late mediaeval polyphony, was a tragic victim of the Prague shooting. My condolences.https://t.co/ksUSX49W5a