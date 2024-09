Un albanez a vrut să omoare cu maceta polițiștii dintr-un comisariat german. Ce s-a întâmplat după ce a strigat "Allah Akbar" VIDEO

Un cetățean albanez, în vârstă de 29 de ani, a încercat vineri, 6 septembrie, să intre cu forţa, înarmat cu o machetă, într-un comisariat din Germania, cu scopul declarat de a ucide agenţi. El a fost imobilizat şi arestat, a anunţat poliţia locală, care vorbeşte despre o "radicalizare islamistă" a suspectului, relatează AFP.

Faptele s-au produs a doua zi după tentativa de asasinat a consulului general al Israelului la Munchen de către un austriac de origine bosniacă în vârstă de 18 ani, cunoscut pentru simpatiile sale islamiste, scrie g4media.ro.

În noaptea de joi spre vineri, 6 septembrie, în jurul orei 02.40 a dimineţii (00.40 GMT), bărbatul a reuşit să pătrundă într-o zonă de la intrarea comisariatului din Linz pe Rhin, în landul Renania-Palatinat (sud-vest).

"La faţa locului el a strigat de mai multe ori ‘Allah Akbar’ şi a spus că vrea să ucidă poliţişti", a precizat poliţia într-un comunicat.

Agenţii au coborât grilajele cu gratii la intrarea în comisariat, pe care bărbatul a încercat fără succes să le forţeze, iar apoi a fost imobilizat cu un pistol cu impulsuri electrice.

Incident at police HQ in Koblenz, Germany - individual carrying a machete enters building, shouts "Allahu Akbar", and is subsequently subdued with a taser.

Ads

Suspect taken into custody, investigation underway. No reported injuries pic.twitter.com/h9PzoLXOza