Cel puţin şapte persoane au murit şi peste 20 au fost rănite, între care şapte grav, în urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din oraşul Hamburg, în nordul Germaniei, relatează presa locală.

O alertă a fost trimisă pe aplicaţia federală de avertizare, NINAwarn, joi seară, în jurul orei 21:00 (22:00, ora României), anunţându-i pe localnici că "unul sau mai mulţi autori necunoscuţi au tras asupra unor persoane într-o biserică".

Locuitorii din apropiere au fost sfătuiţi să nu-şi părăsească locuinţele pe fondul operaţiunii în curs.

Martorii au spus că s-au auzit 12 focuri de armă.

Potrivit RTL şi Tagesschau, o unitate specială a poliţiei din Hamburg s-a întâmplat să se afle în apropiere în momentul atacului, ceea ce a permis să fie prevenite alte morţi.

Autorităţile se pregăteau joi seara târziu să ridice consemnele de securitate transmise către locuitorii din zonă, considerând că nu mai există niciun pericol.

Contrar informaţiilor iniţiale, autorul atacului nu a fugit. El se numără printre cei decedați. Un purtător de cuvânt al poliţiei a precizat că s-a tras un foc de armă după ce forţele de ordine au ajuns la faţa locului, joi seara. Ulterior, o persoană rănită mortal a fost găsită la un etaj superior al clădirii şi există indicii că aceasta ar putea fi făptaşul. Cu toate acestea, nu există încă nicio certitudine.

De asemenea, poliţia nu vorbeşte despre un atac terorist, ci mai degrabă de o crimă în masă.

Shots were fired inside a building used by Jehovah’s Witnesses in the German city of Hamburg on Thursday evening, and an unspecified number of people were killed or wounded, police said. https://t.co/OEgpYpVzCg pic.twitter.com/Z01FgJLWaZ