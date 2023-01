Cel puţin şapte persoane au fost ucise vineri seară, 27 ianuarie, într-un atac armat care a avut loc în apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est, relatează AFP.

UPDATE 22:00 Purtătorul de cuvânt al Hamas a anunțat că atacul a fost o ripostă la raidul armatei israeliene de joi în tabăra de refugiaţi de la Jenin, în Cisiordania, în urma căruia nouă palestinieni au fost ucişi şi alţi 20 au fost răniţi în confruntările cu soldaţii israelieni.

Hamas este o organizație paramilitară palestiniană islamistă.

Știrea inițială:

În urma atacului, alte zece persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă.

Potrivit serviciilor de urgenţă, atacul armat a avut loc în cartierul Neve Yaakov, din Ierusalimul de Est, populat de colonişti evrei.

Sursa citată a mai precizat că ”teroristul a fost neutralizat.” Arma de foc pe care a folosit-o a fost găsită la faţa locului.

