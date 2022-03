Cel puțin cinci oameni au fost uciși marți seară în atacuri armate care au avut loc la periferia metropolei Tel Aviv, în Israel.

Poliţia a precizat că l-a ucis pe atacator, fără a-i dezvălui identitatea.

”Din păcate, am constatat moartea a cinci persoane” a declarat, pentru postul de televiziune Kan, Elie Bin, director al Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii.

Update:🚨 5 dead and 6 wounded in a shooting in Bnei Brak, central #Israel pic.twitter.com/2QguJVCAec

În cursul serii, locuitori din Bnei Brak, localitate ultraortodoxă la periferia Tel-Aviv-ului, apoi din localitatea învecinată Ramat Gan au spus că un bărbat circula cu o maşină şi deschidea focul asupra trecătorilor.

În localitatea Ramat Gan mai multe persoane au fost rănite, potrivit martorilor.

From the scene of this evening’s terror attack in #BneiBrak, just outside Tel Aviv. Bnei Brak is a heavily Orthodox Jewish community.pic.twitter.com/65E262K0ac