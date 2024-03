Suspecții arestați în urma atacului armat de la Moscova a ajuns în fața tribunalului VIDEO

Suspecţii în cazul atacului din sala de concerte din Moscova, soldat cu peste 130 de morţi, au sosit duminică seară la un tribunal districtual din capitala Rusiei, relatează AP.

În jurul tribunalului districtual Basmanny s-a semnalat o prezenţă intensă a poliţiei.

Tribunalul districtual Basmanny urmează să stabilească măsurile preprocesuale pentru bărbaţii suspectaţi că au deschis focul asupra mulţimii la concertul de vineri de la Crocus City Hall.

BREAKING:

Russia has taken the alleged attackers to a courtroom in Moscow.

They are now inside those infamous “glas boxes” in which we have seen Navalny, Evan Gershovich and many other high profiled people over the years. pic.twitter.com/aKxI5ZX1Mh