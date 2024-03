ISIS sau Ucraina? ”Clar Ucraina”, spune secretarul Consiliului de Securitate din Rusia despre cine se află în spatele atacului armat din Moscova VIDEO

Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Nikolai Patruşev, a fost întrebat de un jurnalist pe cine consideră vinovat de atacul armat de lângă Moscova.

”ISIS sau Ucraina” se află în spatele atacului terorist de la Crocus Cuty Hall, de lângă Moscova, asta a fost întrebat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului Securității Rusiei, la un eveniment unde se aflau mulți jurnaliști.

”Clar că Ucraina”, este răspunsul oficialului rus.

"- ISIS or Ukraine? - Of course Ukraine!"

