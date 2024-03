Reacția NATO și a UE după atacul terorist care a zguduit Moscova

NATO şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au condamnat atacul de la Moscova, revendicat de Statul Islamic.

”Condamnăm fără echivoc atacurile care au vizat spectatorii de la concertele din Moscova. Nimic nu poate justifica astfel de crime abominabile. Transmitem cele mai profunde condoleanţe victimelor şi familiilor acestora”, a precizat purtătoarea de cuvânt a alianţei, Farah Dakhlallah.

Şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a alăturat celor care au condamnat atacul din Rusia.

”Condamn cu fermitate atacul terorist împotriva civililor din Crocus City Hall din Moscova, revendicat de Statul Islamic. Gândurile mele se îndreaptă către victime şi familiile lor în aceste momente tragice”, a scris ea pe rețeaua X.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.

Ads

My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.