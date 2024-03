Cum se arată Putin lumii întregi în a treia zi după atacul armat din Moscova: făcându-și cruce, îmbrăcat în negru, la biserică VIDEO

Președintele Rusiei apare duminică, 24 martie, într-un video de niciun minut, dat publicității de Kremlin și distribuit pe rețelele sociale.

În a treia zi după tragedia de la Crocus City Hall, lideurl de la Moscova este creionat de Kremlin drept îndurerat, îmbrăcat în negru și aprinzând o lumânare în amintirea numărului mare de morți care continuă să crească.

Putin continues to portray himself as a mourner, now seen in a church holding a candle pic.twitter.com/6MfqMLBtLb