Statul Islamic a revendicat atacul armat din Moscova. Combatanţi ai grupării teroriste "au atacat o mare adunare de creștini"

Gruparea sunită militantă Stat Islamic a revendicat vineri, 22 martie, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul armat de la sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi.

Combatanţi ai SI "au atacat o mare adunare (...) în împrejurimile capitalei ruse Moscova", a transmis gruparea teroristă pe unul dintre conturile sale de pe Telegram, potrivit France Presse.

"Luptătorii Statului Islamic au atacat o mare adunare de creştini în oraşul Krasnogorsk, la periferia Moscovei, ucigând şi rănind sute de persoane şi provocând distrugeri pe scară largă înainte de a se retrage în siguranţă", susţine ISIS, citată de news.

Cel puţin 40 de oameni au fost ucişi şi peste 100 răniţi în momentul în care bărbaţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj au deschis vineri focul asupra mulţimii la un concert desfăşurat la sala Crocus City Hall de lângă Moscova, a anunţat serviciul federal de securitate al Rusiei, FSB.

Informația a fost confirmată și de agenția Nexta.

‼️ The ISIS terrorist group has claimed responsibility for the terrorist attack in Moscow

This is reported by the Russian media with reference to the terrorists' official social networks. pic.twitter.com/3wCLjtdfYz