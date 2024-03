Zi de doliu național în Rusia după masacrul de la Crocus City Hall de lângă Moscova. Flori și jucării aduse la locul tragediei VIDEO

În Rusia, duminică va fi zi de doliu naţional după masacrul comis vineri seara într-o sală de concerte de la periferia Moscovei, cel mai sângeros atac de pe teritoriul european revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), relatează AFP.

"Întreaga ţară este în doliu alături de cei care şi-au pierdut apropiaţii în această tragedie inumană", a declarat duminică dimineaţă postul public de televiziune rus Rossia 24, care a difuzat imagini cu un panou digital uriaş instalat pe pereţii sălii de concerte atacate: o lumânare pe fond negru şi mesajul "Crocus City Hall. 22.03.2024. Suntem în doliu...".

Indivizi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj au pătruns vineri seara în sala de concerte Crocus City Hall, înainte să deschidă focul cu arme automate asupra mulţimii şi să declanşeze un incendiu folosind un lichid inflamabil, provocând moartea a cel puţin 133 de persoane.

