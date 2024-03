Atentat la Moscova: Rusia refuză să comenteze revendicarea Statului Islamic VIDEO

Rusia a refuzat, luni, 25 martie, să comenteze revendicarea grupării jihadiste Stat Islamic cu privire la atentatul de la Moscova, care a făcut 137 de morţi, cât ancheta este în curs de desfăşurare, relatează AFP.

În ciuda revendicării din partea grupării teroriste, care a publicat chiar şi imagini din timpul atentatului, autorităţile ruse persistă să nu o nominalizeze, preferând să-şi îndrepte atenţia spre Ucraina.

#ISIS POSTED NEW VIDEOS OF THEIR TERRORIST ATTACK YESTERDAY IN #Moscow#MoscowAttack#Moscow #Moskau #Moscou

(GRAPHIC CONTENT) pic.twitter.com/UEzvnwJbDV