De ce a atacat ISIS Moscova? Cunoscut analist: ”Ăștia, Batman, Batman, suntem tari, nu depindem de voi”

Andrei Caramitru, fiul regretatului Ion Caramitru, cunoscut analist economic mai ales în spațiul online, a avut o postare pe Facebook în care explică motivele care au dus la atacul armat de la Moscova revendicat de ISIS.

”De ce a atacat ISIS Moscova?”, este titlul postării lui Andrei Caramitru.

”- Moscova este aliată cu musulmanii Shia (Iran, Assad). Isis e aripă radical-teroristă a suniților. Ăștia suniți și shia sunt în conflict și război între ei dintotdeauna.

- Isis se luptĂ direct cu Rusia și Asad în Siria.

- Rusia / Putin are o politica dură de oprimare a musulmanilor in Rusia, a atacat si s-a luptat cu ei in Afganistan (de unde se pare vine aripa Isis care a dat atacul)”, a explicat el ulterior.

”SUA a anunțat oficial pe desteptii de la Kremlin ca au informații despre un posibil atac. Ăștia - Batman Batman - suntem tari nu depindem de informațiile voastre. Și nu au făcut nimic”, a mai spus Caramitru, după cum se poate vedea mai jos.

Serviciul federal de securitate al Rusiei, FSB, a anunţat vineri seară că patruzeci de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi, într-un atac armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, care au deschis focul la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei.

