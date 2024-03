Putin admite că atacul de la Moscova a fost realizat de „islamiști radicali”. Liderul de la Kremlin vrea să afle „de ce” VIDEO

Vladimir Putin a anunțat luni seara, 25 martie, că atacul de lângă Moscova soldat cu 137 de morţi a fost comis de către ”islamişti radicali”.

El a adăugat că atacatorii fugeau către Ucraina şi vrea să ştie ”de ce”, relatează AFP.

Liderul rus şi Serviciul său de securitate (FSB) nu au menţionat în weekend o implicare jihadistă.

BREAKING 🚨❗🇷🇺 Putin: "The terrorist attack at Crocus was committed by radical Islamists. Russia is interested in who ordered it"#Russia #Moscow #Putin #Ukraine #ISIS #MoscowAttacks pic.twitter.com/kQD5cQiSND