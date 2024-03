Panică extremă în Rusia, în ziua doliului național după atacul terorist de la Moscova. Au fost raportate alerte cu bombă în două mari orașe VIDEO

Forțele de ordine din Rusia au fost în alertă duminică, 24 martie, în urma mai multor alerte cu bombă.

Duminică, în Rusia a fost decretată zi de doliu național după atacul sângeros din Moscova.

În mai multe locații-cheie din Moscova și Sankt Petersburg au fost anunțate alerte cu bombă, potrivit Nexta.

Stare de alertă a fost pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, după ce un pasager a pretins că are o bombă în rucsac. Zborurile au fost întârziate, iar forțele de ordine au intervenit rapid pentru a gestiona situația. Pasagerul respectiv a fost reținut, iar echipa de geniști a efectuat verificări amănunțite ale bagajelor, stabilind că alerta a fost falsă, potrivit PROTV. Ulterior, Nexta a scris că este vorba despre o femeie care a făcut o glumă.

According to a law enforcement source, the woman remarked, "Stop talking, or you'll miss the bomb in my backpack," as a humorous response to the situation. pic.twitter.com/loWgCRsCey

A passenger at Moscow's Sheremetyevo airport made a bomb joke due to annoyance over a flight attendant's phone conversation

În Sankt Petersburg, un centru comercial a fost evacuat în urma unei amenințări similare. Un bărbat a declarat că a plasat explozibili în clădire.

Law enforcement officers escorted a man out of the "London Mall" and made him kneel down

He is believed to be the individual who reported the presence of explosives in the building. pic.twitter.com/bHMf3KZiaK