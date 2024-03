Alertă cu bombă într-un spital din Rusia. Sute de pacienți, printre care și răniți în atacul din Moscova, au fost evacuați FOTO

Aproximativ 900 pacienţi dintr-un spital din Moscova au fost evacuaţi luni, 25 martie, în urma unei alerte cu bombă, printre cei internaţi acolo numărându-se şi răniţi în urma atentatului comis vineri seară în sala de concerte Crocus City Hall, relatează presa rusă citată de agenţia EFE.

Conducerea spitalului Pirogov primise mai devreme o scrisoare în care se susţinea că pe mai multe etaje ale clădirii centrului medical au fost ascunse rucsacuri cu explozivi care urmau să fie activaţi în 40 de minute. Pirotehniştii ruşi acţionează la faţa locului.

In #Moscow, 700 people were evacuated from the hospital where the victims of the terrorist attack were being treated

Telegram channels close to Russian law enforcers report that the Pirogov National Medical and Surgical Center was informed of a bomb threat.

